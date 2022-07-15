В ближайшее время основные боевые события будут в районе Северск-Славянск-Бахмут - военный эксперт

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«Россияне продолжают подготовку к массированным штурмам в районе Славянск-Краматорск одновременно с давлением на Бахмут и Северск. Будут выравнивать ту дугу и продолжать захват. Пытались продвинуться чуть южнее, но неудачно. То есть в ближайшей перспективе, когда они подготовятся, основные события будут происходить в треугольнике Северск-Славянск-Бахмут. Сейчас пока нащупывают наши позиции.

О наступлении из Угледара пока не могут рассчитывать, недостаточно сил, ведь основные силы сосредоточены в районе Северск-Славянск-Бахмут, и, выполнив эту задачу, они уже будут переходить на следующие направления, чтобы постепенно заставить нас покинуть Донецкую область.

А Славянск, Краматорск и Бахмут – это узловые центры Донецкой области, которые не находятся под их контролем, поэтому пытаются продвинуться именно там. С захватом этого треугольника россияне смогут доложить о выполнении следующего этапа поставленных задач», – сообщил Грабский.

Детали

Кроме того, происходит сосредоточение группировок в районе Харькова. Однако, по словам эксперта, там нет необходимого количества войск, чтобы захватить Харьков. Так что россияне пытаются приблизиться к городу и подвергать его массированному обстрелу из артиллерийских систем, чтобы полностью уничтожить.

«Идет маневрирование в районе Херсона. Они перешли к обороне, маневрируют, перебрасывают часть подразделений из Запорожья и Крыма, пытаясь удержать наши войска. Укрепления построены, они готовятся. Но пока мы не можем перейти в широкомасштабное наступление, ведь их так много, что это безумие. Нельзя наступать на противника, превосходящего в силе», – отметил эксперт.

Напомним

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что наиболее опасными направлениями в Донецкой области остаются Славянское и Бахмутское.

Тем временем в Херсонской области освобождены от российских оккупантов уже 44 населенных пункта.