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Найближчим часом може відбутись розмова Зеленського та Байдена - ОП

Найближчим часом може відбутись розмова Зеленського та Байдена - ОП

Київ • УНН

 • 122082 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Найближчим часом може відбутися розмова президентів України та США - Володимира Зеленського та Джозефа Байдена. Із такою необхідністю погодились радник Президента США з питань національної безпеки Джейкоб Салліван та глава Офісу президента Андрій Єрмак, передає УНН.

Деталі

У своєму Telegram Єрмак повідомив, що разом з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним провели телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, радником Президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

"Ми проінформували американську сторону про ситуацію на фронті та оборонні потреби нашої армії. Відзначили вагомий внесок Сполучених Штатів у посилення обороноздатності України", - зазначив Єрмак.

Крім того, глава ОП анонсував розмову президентів України та США - Володимира Зеленського та Джозефа Байдена.

Цитата

"Разом з Джейкобом Салліваном погодилися з необхідністю організувати найближчим часом розмову між лідерами України та США Володимиром Зеленським та Джозефом Байденом", - написав Єрмак.

Нагадаємо

На початку липня Зеленський в інтерв’ю CNN заявив, що хотів би, щоб президент США Джо Байден приїхав до України. Це стало б крутим сигналом того, що американський лідер не боїться російського диктатора володимира путіна та вірить у перемогу України. 

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