Найбільшу в історії партію кокаїну вилучили в Колумбії

В операції брали участь близько 400 правоохоронців. Розфасовані наркотики були заховані під банановим фермами на півночі країни.

За даними поліції, партія наркотиків належала кримінальному угрупованні "Клан затоки".

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Після проведення операції по вилученню кокаїну на місце прибув сам Сантос. У своїй промові він назвав цю партію наркотику найбільшої, яку конфіскували в ході однієї операції.

Нагадаємо, поліція Перу затримала вантаж кокаїну вагою 1,3 тонни, який був упакований у пластикові труби.