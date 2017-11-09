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Найбільшу в історії партію кокаїну вилучили в Колумбії

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Колумбії конфіскували 12 тонн кокаїну - найбільшу партію наркотику в історії країни. Про це  заявив президент Хуан Мануель Сантос, повідомляє УНН з посиланням на радіо RCN.

В операції брали участь близько 400 правоохоронців. Розфасовані наркотики були заховані під банановим фермами на півночі країни.

За даними поліції, партія наркотиків належала кримінальному угрупованні "Клан затоки".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Бразилії затримали близько 80 осіб, які перевозили наркотики в Європу

Після проведення операції по вилученню кокаїну на місце прибув сам Сантос. У своїй промові він назвав цю партію наркотику найбільшої, яку конфіскували в ході однієї операції.

Нагадаємо, поліція Перу затримала вантаж кокаїну вагою 1,3 тонни, який був упакований у пластикові труби.

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