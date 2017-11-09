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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 20195 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 37452 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 48374 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 53273 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 48129 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 92754 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100040 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Крупнейшую в истории партию кокаина изъяли в Колумбии

Крупнейшую в истории партию кокаина изъяли в Колумбии

Киев  •  УНН

 • 12117 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Колумбии конфисковали 12 тонн кокаина - самую крупную партию наркотика в истории страны. Об этом заявил президент Хуан Мануэль Сантос, сообщает УНН со ссылкой на радио RCN.

В операции принимали участие около 400 правоохранителей. Расфасованные наркотики были спрятаны под банановым фермами на севере страны.

По данным полиции, партия наркотиков принадлежала криминальной группировке "Клан залива".

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После проведения операции по изъятию кокаина на место прибыл сам Сантос. В своей речи он назвал эту партию наркотика крупнейшей, которую конфисковали в ходе одной операции.

Напомним, полиция Перу задержала груз кокаина весом 1,3 тонны , который был упакован в пластиковые трубы.

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