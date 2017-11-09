Крупнейшую в истории партию кокаина изъяли в Колумбии

В операции принимали участие около 400 правоохранителей. Расфасованные наркотики были спрятаны под банановым фермами на севере страны.

По данным полиции, партия наркотиков принадлежала криминальной группировке "Клан залива".

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После проведения операции по изъятию кокаина на место прибыл сам Сантос. В своей речи он назвал эту партию наркотика крупнейшей, которую конфисковали в ходе одной операции.

Напомним, полиция Перу задержала груз кокаина весом 1,3 тонны , который был упакован в пластиковые трубы.