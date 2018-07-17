Найбільший виробник олії "Кернел" скоротив продуктивність
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. За підсумками 2018 року фінансового року (липень-червень) компанія "Кернел" скоротила продажі зерна на 8,2% до 4,646 млн т. Про це йдеться у фінансовому звіті компанії, передає УНН.
Також повідомляється, що в поточному періоді "Кернел" скоротив продажі бутильованої соняшникової олії - на 9,7%, до 118,6 млн л.
Продаж зерна на експортних терміналах групи в 2018 ФР скоротився на 0,6% - до 6,06 млн т.
При цьому, за вказаний період холдинг переробив 3,136 млн т насіння соняшнику, що на 6% вище показника за 2017 ФР.
Нагадаємо, за рік вартість акцій найбільшого виробника соняшникової олії "Кернел" впала на 28%
Раніше повідомлялося, що Європейський банк реконструкції і розвитку припинив співпрацю з "Кернел".
При цьому, за даними ЗМІ, компанія претендує на рекордні цього року державні дотації - 10 млрд грн.
Власники "Кернел" - екс-регіонал Андрій Веревський і народний депутат від партії "Відродження" (екс-регіонал) Віталій Хомутиннік.