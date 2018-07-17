Крупнейший производитель масла "Кернел" сократил продуктивность
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. По итогам 2018 года финансового года (июль-июнь) компания “Кернел” сократила продажи зерна на 8,2% до 4,646 млн тонн. Об этом говорится в финансовом отчете компании, передает УНН.
Также сообщается, что в текущем периоде "Кернел" сократил продажи бутилированного подсолнечного масла - на 9,7%, до 118,6 млн литров.
Продажа зерна на экспортных терминалах группы в 2018 ФГ сократилась на 0,6% - до 6,06 млн тонн.
При этом, за указанный период холдинг переработал 3,136 млн тонн семян подсолнечника, что на 6% выше показателя за 2017 ФГ.
Напомним, за год стоимость акций крупнейшего производителя подсолнечного масла "Кернел" упала на 28%
Ранее сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития прекратил сотрудничество с "Кернел".
При этом, по данным СМИ, компания претендует на рекордные в этом году государственные дотации - 10 млрд грн.
Собственники "Кернел" - экс-регионал Андрей Веревский и народный депутат от партии "Видродження" (экс-регионал) Виталий Хомутынник.