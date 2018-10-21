Найбільший охоронний корабель посилив український флот в Азовському морі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Корабель морської охорони “Донбас” проекту 205П BG-32 Маріупольського загону морської охорони Держприкордонслужби повернувся в стрій для охорони державного кордону в акваторії Азовського моря після проведення планового ремонту. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Держприкордонслужби України.
“Відновленням „охоронця“ морських кордонів займався Азовський судноремонтний завод, який виборов тендерну перемогу на проведення ремонтних робіт корабля. Розуміючи напруженість обстановки в Азовському морі, необхідність найшвидшого повернення „Донбасу“ на службу, фахівці заводу в стислі терміни провели роботи з модернізації окремих систем та механізмів двигунів корабля, очищення та фарбування корпусу, обслуговування паливних, баластних цистерн тощо”, — йдеться у повідомленні.
У прес-службі уточнили, що екіпаж корабля також брав активну участь в ремонтних роботах.
Прикордонні сторожові кораблі (ПСКР) проекту 205П (шифр Тарантул, кодове позначення НАТО Stenka) — тип радянських патрульних катерів. Проект розроблений ЦКБ “Алмаз” в середині 1960-х років на базі ракетних катерів проекту 205. У 1967–1989 роках у Ленінграді та Владивостоку було побудовано 137 одиниць, в тому числі 7 з експортного проекту 02059 (3 для Куби і 4 для Кампучії). Довжина — 39,94 м. Водотоннажність — 238 т. Швидкість — 35,6 вуз. Екіпаж — 30 чол.
Як раніше інформував УНН, Житомирський бронетанковий завод представив у Києві на міжнародній виставці “Зброя та Безпека” модернізований радянський БТР-70.