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7 марта, 19:45 • 160088 просмотра

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Крупнейший охранный корабль усилил украинский флот в Азовском море

Крупнейший охранный корабль усилил украинский флот в Азовском море

Киев  •  УНН

 • 14963 просмотра

КИЕВ. Двадцать первое октября. УНН. Корабль морской охраны “Донбасс” проекта 205П BG-32 Мариупольского отряда морской охраны Госпогранслужбы вернулся в строй для охраны государственной границы в акватории Азовского моря после проведения планового ремонта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.

“Восстановлением „охранника“ морских границ занимался Азовский судоремонтный завод, который выиграл тендер на проведение ремонтных работ корабля. Понимая напряженность обстановки в Азовском море, необходимость скорейшего возвращения „Донбасса“ на службу, специалисты завода в сжатые сроки провели работы по модернизации отдельных систем и механизмов двигателей корабля, очистке и покраске корпуса, обслуживание топливных, балластных цистерн и т.п.”, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что экипаж корабля также принимал активное участие в ремонтных работах.

Пограничные сторожевые корабли (ПСКР) проекта 205П (шифр Тарантул, кодовое обозначение НАТО Stenka) — тип советских патрульных катеров. Проект разработан ЦКБ “Алмаз” в середине 1960-х годов на базе ракетных катеров проекта 205. В 1967-1989 годах в Ленинграде и Владивостоке было построено 137 единиц, в том числе 7 из экспортного проекта 02059 (3 для Кубы и 4 для Кампучии) . Длина — 39,94 м. Водоизмещение — 238 т. Скорость — 35,6 вуз. Экипаж — 30 чел.

Как ранее информировал УНН, Житомирский бронетанковый завод представил в Киеве на международной выставке “Оружие и безопасность” модернизированный советский БТР-70.

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