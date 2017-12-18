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Найбільший німецький аеропорт скасував 170 авіарейсів через снігопад

Найбільший німецький аеропорт скасував 170 авіарейсів через снігопад

Київ • УНН

 • 11263 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Найбільший аеропорт в Німеччині скасував 170 рейсів через снігопад. Про це УНН повідомляє з посиланням на Associated Press.

Аеропорт Франкфурта-на-Майні повідомив, що скасування вплинули на призначені на понеділок рейси до Берліна, Гамбурга, Мюнхена, Відня, Дубліна і Варшави.

На авіарейси Delta і Lufthansa між Франкфуртом-на-Майні і містами в США також вплинуло відключення електроенергії в аеропорту Атланти.

Нагадаємо, аеропорт "Київ" через негоду перенаправив частину рейсів до "Борисполя".

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