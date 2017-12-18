Найбільший німецький аеропорт скасував 170 авіарейсів через снігопад
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Найбільший аеропорт в Німеччині скасував 170 рейсів через снігопад. Про це УНН повідомляє з посиланням на Associated Press.
Аеропорт Франкфурта-на-Майні повідомив, що скасування вплинули на призначені на понеділок рейси до Берліна, Гамбурга, Мюнхена, Відня, Дубліна і Варшави.
На авіарейси Delta і Lufthansa між Франкфуртом-на-Майні і містами в США також вплинуло відключення електроенергії в аеропорту Атланти.
Нагадаємо, аеропорт "Київ" через негоду перенаправив частину рейсів до "Борисполя".