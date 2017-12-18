Крупнейший немецкий аэропорт отменил 170 авиарейсов из-за снегопада

Аэропорт Франкфурта-на-Майне сообщил, что отмена повлияла на назначенные на понедельник рейсы в Берлин, Гамбург, Мюнхен, Вену, Дублин и Варшаву.

На авиарейсы Delta и Lufthansa между Франкфуртом-на-Майне и городами в США также повлияло отключение электроэнергии в аэропорту Атланты.

Напомним, аэропорт "Киев" из-за непогоды перенаправил часть рейсов в "Борисполь".