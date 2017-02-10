Найбільший айсберг може відколотися від антарктичного льодовика

Як пише видання, гігантська тріщина, що утворилася на четвертому за величиною в Антарктиді шельфовому льодовику Ларсен С, простяглася вже майже на 150 кілометрів, а в деяких місцях її ширина перевищує 2 кілометри. У грудні 2016 року тріщина подовжилася на 27 кілометрів і розколола крижаний масив наскрізь.

На думку гляціолога Адріана Лакмена, що веде спостереження за льодовиком з 2014 року, айсберг відколеться від основного масиву протягом найближчих місяців. За його словами, тріщина поширюється від однієї зони порівняно м'якого льоду до інших і саме тому процес йде настільки стрімко.

Науковці зазначають, якщо тріщина протягнеться ще на 20 кілометрів, то вона досягне протилежного краю льодовика і від основного масиву відокремиться найбільший айсберг за всю історію спостережень.

Довідка: Льодовик Larson C - остання ціла частина шельфового льодовика, який раніше складався з трьох частин і мав загальну площу, яку можна порівняти з площею острова Ямайка. За останні десятиліття льодовики Larson A і Larson B відкололися і пішли під воду.

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Дослідники припускають, що величезний льодовик зруйнувало глобальне потепління. Однак прямих доказів цьому наразі немає.

Зокрема Larson A відколовся від основного масиву в 1995 році. У 2002 році те ж саме неочікувано сталося з частиною Larson B площею 3250 кв. км і товщиною 220 м.

Тепер процес дезінтеграції дійшов до останньої частини льодовика Ларсена.