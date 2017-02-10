Самый большой айсберг может отколоться от антарктического ледника

Как пишет издание, гигантская трещина, образовавшаяся на четвертом по величине в Антарктиде шельфовом леднике Ларсен С, протянулась уже почти на 150 километров, а в некоторых местах ее ширина превышает 2 километра. В декабря 2016 года трещина удлинилась на 27 километров и расколола ледяной массив насквозь.

По мнению гляциолога Адриана Лакмена, что ведет наблюдение за ледником с 2014 года, айсберг отколется от основного массива в течение ближайших месяцев. По его словам, трещина распространяется от одной зоны сравнительно мягкого льда к другим и именно поэтому процесс идет настолько быстро.

Ученые отмечают, если трещина протянется еще на 20 километров, то она достигнет противоположного края ледника и от основного массива отделится самый большлй айсберг за всю историю наблюдений.

Справка: Ледник Larson C - последняя целая часть шельфового ледника, который ранее состоял из трех частей и имел общую площадь, которую можно сравнить с площадью острова Ямайка. За последние десятилетия ледники Larson A и Larson B откололись и ушли под воду.

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Исследователи предполагают, что огромный ледник разрушило глобальное потепление. Однако прямых доказательств этому пока нет.

В частности Larson A откололся от основного массива в 1995 году. В 2002 году то же самое неожиданно произошло с частью Larson B площадью 3250 кв. км и толщиной 220 м.

Теперь процесс дезинтеграции дошел до последней части ледника Ларсена.