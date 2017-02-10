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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Самый большой айсберг может отколоться от антарктического ледника

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 февраля. УНН. Ученые прогнозируют, что в ближайшие месяцы от основного массива ледника Ларсен С может отколоться самый большой айсберг, передает УНН со ссылкой на New York Times.

Самый большой айсберг может отколоться от антарктического ледника

Как пишет издание, гигантская трещина, образовавшаяся на четвертом по величине в Антарктиде шельфовом леднике Ларсен С, протянулась уже почти на 150 километров, а в некоторых местах ее ширина превышает 2 километра. В декабря 2016 года трещина удлинилась на 27 километров и расколола ледяной массив насквозь.

По мнению гляциолога Адриана Лакмена, что ведет наблюдение за ледником с 2014 года, айсберг отколется от основного массива в течение ближайших месяцев. По его словам, трещина распространяется от одной зоны сравнительно мягкого льда к другим и именно поэтому процесс идет настолько быстро.

Ученые отмечают, если трещина протянется еще на 20 километров, то она достигнет противоположного края ледника и от основного массива отделится самый большлй айсберг за всю историю наблюдений.

Справка: Ледник Larson C - последняя целая часть шельфового ледника, который ранее состоял из трех частей и имел общую площадь, которую можно сравнить с площадью острова Ямайка. За последние десятилетия ледники Larson A и Larson B откололись и ушли под воду.

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Исследователи предполагают, что огромный ледник разрушило глобальное потепление. Однако прямых доказательств этому пока нет.

В частности Larson A откололся от основного массива в 1995 году. В 2002 году то же самое неожиданно произошло с частью Larson B площадью 3250 кв. км и толщиной 220 м.

Теперь процесс дезинтеграции дошел до последней части ледника Ларсена.

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