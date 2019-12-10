Найбільшими інвесторами в Україні залишаються вітчизняні компанії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У січні-вересні 2019 року в Україні освоєно 379 млрд грн капітальних інвестиції. Переважна більшість інвестицій (71, 4 %) — власні кошти українських компаній і організацій. Про це повідомляє Державна статистика, передає УНН.
При цьому наймеша кількість інвестицій надходить від іноземних інвесторів — 0,7%.
Найбільше українські компанії інвестують в промисловість, будівництво та сільське господарство.
За даними МінАПК ( сьогодні — міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, — ред.), основним джерелом фінансування інвестиційних проектів вітчизняного агропромислового комплексу також є власні кошти українських підприємств (72,8%).
Станом на 1 липня поточного року (останні дані профільного міністерства) в Україні впроваджували 444 інвестиційних проектів в агросектор країни загальною вартістю 40,6 млрд грн. Лідерами із впровадження були Черкаська, Вінницька, Полтавська, Львівська, Херсонська, Миколаївська, Житомирська та Київська області.
У міністерстві також назвали лідера серед інвестиційних проектів за найбільшою кошторисною вартістю. Ним став проект з будівництва бригадного комплексу “Вінницький бройлер” (агрохолдинг “Миронівський хлібопродукт” Юрія Косюка, — ред.). Вартість будівництва комплексу становить 9,6 млрд гривень, а його потужність — 700 тис. тонн м’яса в рік.
Також у міністерстві навели топ-3 регіонів країни, де на 1 липня поточного року було реалізовано інвестиційних проектів із найбільшою кошторисною вартістю. Мова, зокрема, про Вінницьку (13,2 млрд грн), Хмельницьку (3,6 млрд грн) та Донецьку (3,5 млрд грн) області.