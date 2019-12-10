Крупнейшими инвесторами в Украине остаются отечественные компании
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В январе-сентябре 2019 году в Украине освоено 379 млрд грн капитальных инвестиций. Подавляющее большинство инвестиций (71, 4%) — собственные средства украинских компаний и организаций. Об этом сообщает Государственная статистика, передает УНН.
При этом наймеша количество инвестиций исходит от иностранных инвесторов — 0,7%.
Больше всего украинские компании инвестируют в промышленность, строительство и сельское хозяйство.
По данным МинАПК (сегодня — министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, — ред.), основным источником финансирования инвестиционных проектов отечественного агропромышленного комплекса также есть собственные средства украинских предприятий (72,8%).
По состоянию на 1 июля текущего года (последние данные профильного министерства) в Украине внедряли 444 инвестиционных проектов в агросектор страны общей стоимостью 40,6 млрд грн. Лидерами по внедрению были Черкасская, Винницкая, Полтавская, Львовская, Херсонская, Николаевская, Житомирская и Киевская области.
В министерстве также назвали лидера среди инвестиционных проектов по наибольшему сметной стоимости. Им стал проект по строительству бригадного комплекса “Винницкий бройлер” (агрохолдинг “Мироновский хлебопродукт” Юрия Косюка — ред.). Стоимость строительства комплекса составляет 9,6 млрд гривен, а его мощность — 700 тыс. тонн мяса в год.
Также в министерстве привели топ-3 регионов страны, где на 1 июля текущего года было реализовано инвестиционных проектов с наибольшей сметной стоимости. Речь, в частности, о Винницкой (13,2 млрд грн), Хмельницкой (3,6 млрд грн) и Донецке (3,5 млрд грн) областях.