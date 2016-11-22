Найбільше випадків захворювання на меланому у 2015 році зафіксовано у Києві

$41.320.07
47.030.11
ukru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 12505 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 109163 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 114283 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 114857 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 115757 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 121708 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 180878 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 76172 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 163520 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 114136 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
6.2м/с
24%
Популярнi новини

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

14 квітня, 23:43 • 28310 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

03:29 • 27180 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 36560 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 29891 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 19462 перегляди
Публікації

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 19845 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 30288 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 109062 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 180844 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 195367 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 7510 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 104905 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 106766 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 50733 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 53667 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Найбільше випадків захворювання на меланому у 2015 році зафіксовано у Києві

Київ • УНН

 • 7459 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. У 2015 році в Україні найбільшу кількість випадків захворювання злоякісним раком шкіри — меланомою — було зареєстровано у Києві — 265 осіб, передає УНН з посиланням на дані Національного канцер-реєстру Національного Інститут раку.

Найбільше випадків захворювання на меланому у 2015 році зафіксовано у Києві

Так, за даними канцер-реєстру, друге місце по Україні за кількістю зареєстрованих випадків захворювання на меланому у 2015 році належить Дніпропетровській обл. – 255 осіб, третє - Львівській обл., де було зареєстровано 200 осіб, хворих на меланому.

Водночас найменшу кількість хворих на меланому у 2015 році було зареєстровано у Чернівецькій обл. – 19 осіб, Рівненській та Волинській обл. – 54 та 56 осіб відповідно.

Як повідомляв УНН, у Кременчуці показники захворювання на меланому шкіри “випереджають” рак легенів та рак шлунку.

За даними Інституту дерматокосметології, смертність від меланоми в Україні становить 95%, тоді як в США — лише 5%.

Також нагадаємо, під час ІІ Українського форуму з охорони здоров’я-2016 всі охочі мали можливість пройти перевірку на меланому.

Так, серед 24 пацієнтів медики виявили трьох, яким необхідне лікування.

За словами лікаря-онколога Клініки Спіженка Юрія Кравчука, меланома розвивається надзвичайно швидко, а тому дуже важлива її рання діагностика.

“Є таке захворювання, як меланома — це злоякісна пухлина шкіри. Вона дуже агресивна, утворює метастази і може уразити практично всі органи людського організму. Дуже тяжко її лікувати, практично не можливо”, — зазначив лікар і наголосив на необхідності попередження меланом шляхом системних перевірок утворень і родимок на шкірі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'я
Brent
$64.81
Bitcoin
$85,839.60
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.79
Золото
$3,243.44
Ethereum
$1,639.13