Найбільше випадків захворювання на меланому у 2015 році зафіксовано у Києві

Так, за даними канцер-реєстру, друге місце по Україні за кількістю зареєстрованих випадків захворювання на меланому у 2015 році належить Дніпропетровській обл. – 255 осіб, третє - Львівській обл., де було зареєстровано 200 осіб, хворих на меланому.

Водночас найменшу кількість хворих на меланому у 2015 році було зареєстровано у Чернівецькій обл. – 19 осіб, Рівненській та Волинській обл. – 54 та 56 осіб відповідно.

Як повідомляв УНН, у Кременчуці показники захворювання на меланому шкіри “випереджають” рак легенів та рак шлунку.

За даними Інституту дерматокосметології, смертність від меланоми в Україні становить 95%, тоді як в США — лише 5%.

Також нагадаємо, під час ІІ Українського форуму з охорони здоров’я-2016 всі охочі мали можливість пройти перевірку на меланому.

Так, серед 24 пацієнтів медики виявили трьох, яким необхідне лікування.

За словами лікаря-онколога Клініки Спіженка Юрія Кравчука, меланома розвивається надзвичайно швидко, а тому дуже важлива її рання діагностика.

“Є таке захворювання, як меланома — це злоякісна пухлина шкіри. Вона дуже агресивна, утворює метастази і може уразити практично всі органи людського організму. Дуже тяжко її лікувати, практично не можливо”, — зазначив лікар і наголосив на необхідності попередження меланом шляхом системних перевірок утворень і родимок на шкірі.