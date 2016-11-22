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Больше всего случаев заболевания меланомой в 2015 году зафиксирован в Киеве

Киев • УНН

 • 7459 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В 2015 году в Украине наибольшее количество случаев заболевания злокачественным раком кожи - меланомой - было зарегистрировано в Киеве - 265 человек, передает УНН со ссылкой на данные Национального канцер-реестра Национального института рака.

Больше всего случаев заболевания меланомой в 2015 году зафиксирован в Киеве

Так, по данным канцер-реестра, второе место по Украине по количеству зарегистрированных случаев заболевания меланомой в 2015 году принадлежит Днепропетровской обл. - 255 человек, третье - Львовской обл., где было зарегистрировано 200 человек, больных меланомой.

В то же время наименьшее количество больных меланомой в 2015 году было зарегистрировано в Черновицкой обл. - 19 человек, Ровенской и Волынской обл. - 54 и 56 человек соответственно.

Как сообщал УНН, в Кременчуге показатели заболевания меланомой кожи "опережают" рак легких и рак желудка .

По данным Института дерматокосметологии, смертность от меланомы в Украине составляет 95%, тогда как в США - лишь 5% .

Также напомним, во время Второго Украинского форума по здравоохранению-2016 все желающие имели возможность пройти проверку на меланому .

Так, среди 24 пациентов медики обнаружили трех, которым необходимо лечение.

По словам врача-онколога клиники Спиженко Юрия Кравчука, меланома развивается чрезвычайно быстро, а потому очень важна ее ранняя диагностика.

"Есть такое заболевание, как меланома - это злокачественная опухоль кожи. Она очень агрессивна, создает быстрые метастазы и может поразить практически все органы человеческого организма. Очень тяжело ее лечить, практически невозможно ", - отметил врач и отметил необходимость предупреждения меланом путем системных проверок образований и родинок на коже.

 

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