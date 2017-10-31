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Найбільше вина Україна експортує в Польщу - АВВУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. За підсумками 2016 року, Польща є лідером серед країн ЄС щодо імпорту українського вина. Про це УНН повідомили в Асоціації виноградарів і виноробів України, посилаючись на дані Держстату.

Так, в 2016 році Україна експортувала до Польщі 86,9 тис. Літрів вина. Друге місце займає Бельгія, яка за 12 місяців попереднього року імпортувала 18 тис. Літрів українського вина.

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На третьому місці - Литва. У 2016 році Україна експортувала в Литву 4,7 тис. Літрів вина.

Також наголошується, що в 2015 році трійка країн-лідерів по імпорту українського вина виглядала наступним чином: Польща (29,8 тис. Л.), Литва (11,5 тис. Л.) І Німеччина (2 тис л.)

Нагадаємо, як повідомляв УНН, українське вино Мадера потрапило в перелік кращих вин світу.

За словами директора з маркетингу компанії Eastern Beverage Trading Олексія Безуглиого, ринок українського вина дуже перспективний і сьогодні якість вітчизняної продукції постійно підвищується.

"З огляду на тенденцію зростання цін на міцний алкоголь, прагнення більшості нашого населення в Європу і в цілому розвиток суспільства, ринок українського вина дуже перспективний. Якщо більш детально подивитися, що зараз відбувається на ринку українського вина, виділяються кілька трендів:

1) Через девальвацію і закладки валютних ризиків постачальниками, якісне імпортне вино стає все більш недоступним;
2) На ринку стає все більше неякісного імпортного або псевдо-імпортного вина;
3) Якість і різноманітність українського вина підвищується ", - зазначив він.

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