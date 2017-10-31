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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 27041 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 91522 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 146944 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112988 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114268 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111138 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Больше всего вина Украина экспортирует в Польщу – АВВУ

Больше всего вина Украина экспортирует в Польщу – АВВУ

Киев  •  УНН

 • 8659 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. По итогам 2016 года, Польша является лидером среди стран ЕС по импорту украинского вина. Об этом УНН сообщили в Ассоциации виноградарей и виноделов Украины, ссылаясь на данные Госстата.

 

Так, в 2016 году Украина экспортировала в Польшу 86,9 тыс. литров вина. Второе место занимает Бельгия, которая за 12 месяцев предыдущего года импортировала 18 тыс. литров украинского вина.

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На третьем месте - Литва. В 2016 году Украина экспортировала в Литву 4,7 тыс. литров вина.

Также отмечается, что в 2015 году тройка стран-лидеров по импорту украинского вина выглядела следующим образом: Польша (29,8 тыс. л.), Литва (11,5 тыс. л.) и Германия (2 тыс л.)

Напомним, как сообщал УНН, украинское вино Мадера попало в перечень лучших вин мира.

По словам директора по маркетингу компании Eastern Beverage Trading Алексея Безуглыого, рынок украинского вина очень перспективный и сегодня качество отечественной продукции постоянно повышается.

"Учитывая тенденцию роста цен на крепкий алкоголь, стремление большинства нашего населения в Европу и в целом развитие общества, рынок украинского вина очень перспективный. Если более подробно посмотреть, что сейчас происходит на рынке украинского вина, выделяются несколько трендов:

1) Из-за девальвации и закладки валютных рисков поставщиками, качественное импортное вино становится все более недоступным;
2) На рынке становится все больше некачественного импортного или псевдо-импортного вина;
3) Качество и разнообразие украинского вина повышается", - отметил он.

Украинские Национальные Новости

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