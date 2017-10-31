Больше всего вина Украина экспортирует в Польщу – АВВУ

Так, в 2016 году Украина экспортировала в Польшу 86,9 тыс. литров вина. Второе место занимает Бельгия, которая за 12 месяцев предыдущего года импортировала 18 тыс. литров украинского вина.

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На третьем месте - Литва. В 2016 году Украина экспортировала в Литву 4,7 тыс. литров вина.

Также отмечается, что в 2015 году тройка стран-лидеров по импорту украинского вина выглядела следующим образом: Польша (29,8 тыс. л.), Литва (11,5 тыс. л.) и Германия (2 тыс л.)

Напомним, как сообщал УНН, украинское вино Мадера попало в перечень лучших вин мира.

По словам директора по маркетингу компании Eastern Beverage Trading Алексея Безуглыого, рынок украинского вина очень перспективный и сегодня качество отечественной продукции постоянно повышается.

"Учитывая тенденцию роста цен на крепкий алкоголь, стремление большинства нашего населения в Европу и в целом развитие общества, рынок украинского вина очень перспективный. Если более подробно посмотреть, что сейчас происходит на рынке украинского вина, выделяются несколько трендов:

1) Из-за девальвации и закладки валютных рисков поставщиками, качественное импортное вино становится все более недоступным;

2) На рынке становится все больше некачественного импортного или псевдо-импортного вина;

3) Качество и разнообразие украинского вина повышается", - отметил он.