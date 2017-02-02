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Найбільше українці довіряють церкві, волонтерам та ЗСУ - опитування

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Найбільшою довірою серед українців користуються церква, волонтери та Збройні сили України. Відповідне опитування було проведено у 110 населених пунктах України Київським міжнародним інститутом соціології, передає УНН з посиланням на результати опитування опублікованим на сайті інституту.

Найбільше українці довіряють церкві, волонтерам та ЗСУ - опитування

Церква все ще утримує позиції лідера довіри українців. Порівняно з 2015 роком рівень довіри до церкви майже не змінився.

Баланс довіри до волонтерів та громадських організацій знизився порівняно з 2015 роком (з 44,1% у 2015-му до 33,9 % у 2016-му). Але більше половини українців все ще довіряють волонтерам, баланс довіри - не довіри до громадських організацій практично не змінився.

Також значно зросла довіра до Збройних сил України – більше половини українців довіряє цій інституції. Вони не лише зберегли позитивний баланс довіри, а навіть більше ніж подвоїли його. Найбільше їм довіряюсь у західному регіоні, найменше – у східному.

При цьому довіра українців до інших органів безпеки та правопорядку значно нижча, і вони зберігаюсь негативні показники балансу довіри-недовіри.

Слід зазначити, що спостерігається значне покращення рівня довіри до Національної поліції порівняно з попереднім роком. Східний регіон більше за інші не довіряє як Національній так і патрульній поліції, у той час як західний – довіряє поліції найбільше.

Зазначимо, що КМІС провів власне опитування громадської думки "Омнібус" з 2 грудня по 12 грудня 2016 року у 110 населених пунктах в усіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим, за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

Методом інтерв'ю опитано 2040 респондентів У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. У даному опитуванні вибірка розподілялася лише на контрольованій частині Донбасу, в тій пропорції, яку за даними ЦВК становили виборці Донбасу в останніх парламентських виборах жовтня 2014 року.

Статистична похибка вибірки не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.

Як повідомляв УНН, за даними опитування українців, проведеного в листопаді 2016 року, лише 13,7% українців довіряють Президенту Петру Порошенку.

 

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