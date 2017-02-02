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Больше всего украинцы доверяют церкви, волонтерам и ВСУ - опрос

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 февраля. УНН. Наибольшим доверием среди украинцев пользуются церковь, волонтеры и Вооруженные силы Украины. Соответствующий опрос был проведен в 110 населенных пунктах Украины Киевским международным институтом социологии, передает УНН со ссылкой на результаты опроса, опубликованные на сайте института.

Больше всего украинцы доверяют церкви, волонтерам и ВСУ - опрос

Церковь все еще удерживает позиции лидера доверия украинцев. По сравнению с 2015 годом уровень доверия к церкви почти не изменился.

Баланс доверия к волонтерам и общественным организациям снизился по сравнению с 2015 годом (с 44,1% в 2015 году до 33,9% в 2016-м). Но больше половины украинцев все еще доверяют волонтерам, баланс доверия - недоверия к общественным организациям практически не изменился.

Также значительно возросло доверие к Вооруженным силам Украины - более половины украинцев доверяет этой институции. Они не только сохранили положительный баланс доверия, но более чем удвоили его. Больше всего им доверяют в западном регионе, меньше всего - в восточном.

При этом доверие украинцев к другим органам безопасности и правопорядка значительно ниже, и они сохраняют негативные показатели баланса доверия-недоверия.

Следует отметить, что наблюдается значительное улучшение уровня доверия к Национальной полиции по сравнению с предыдущим годом. Восточный регион больше других не доверяет как Национальной так и патрульной полиции, в то время как западный - доверяет полиции больше.

Отметим, что КМИС провел собственный опрос общественного мнения "Омнибус" со 2 декабря по 12 декабря 2016 г. в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым, по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

Методом интервью опрошено 2040 респондентов. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. В данном опросе выборка распределялась только на контролируемой части Донбасса, в той пропорции, которую по данным ЦИК составляли избиратели Донбасса на последних парламентских выборах в октябре 2014 года.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Как сообщал УНН, по данным опроса украинцев, проведенного в ноябре 2016 года, только 13,7% украинцев доверяют Президенту Петру Порошенко.

Украинские Национальные Новости

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