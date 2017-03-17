Найбільше проблем щодо якості виникає з молоковмісними та м'ясними продуктами - Мінагрополітики
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Аграрний сектор – база продовольчої безпеки в Україні. Коли виникають законодавчі або регулятивні прогалини в контролюючих питаннях із боку держави, це стає відчутним. Про це на відкритті VI Міжнародного форуму IFC з харчової безпеки зазначила заступник Міністра АПК з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева, передає УНН з посиланням на сторінку Держпродспоживслужби у Facebook.
За її інформацією, найбільше проблем щодо якості виникає з молоковмісними та м’ясними продуктами. Необхідність контролю ланцюгу від поля до столу — серйозний виклик, з яким поки в Україні “справляються 50 на 50”.
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О.Трофімцева додала, що законопроект № 0906 “Про державний контроль, який здійснюється з метою перевірки відповідності законодавству про безпечність та якість харчових продуктів і кормів, здоров’я та благополуччя тварин” має “просунути Україну в євроінтеграційному напрямку” і зробити систему регулювання й управління більш пристосованою до глобальних вимог.
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Заступник міністра зауважила, що відповідно до євроінтеграційних законів на підприємстві повинен оцінюватися ступінь ризику для кожного етапу. Відповідно до цього потрібно розробити план позапланових перевірок. Цей інструмент, за її словами, доведеться повертати, бо бізнес, який працює чесно, “вимагає від нас контролю”.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами нардепа С.Тригубенка, припинити розквіт фальсифікату на ринку харчових продуктів без рейдів та перевірок не можливо.