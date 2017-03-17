Больше всего проблем с качеством возникает с молокосодержащими и мясными продуктами - Минагрополитики

По ее информации, больше всего проблем с качеством возникает с молокосодержащими и мясными продуктами. Необходимость контроля цепочки от поля до стола - серьезный вызов, с которым пока в Украине "справляются 50 на 50".

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О.Трофимцева добавила, что законопроект № 0906 "О государственном контроле, который осуществляется с целью проверки соответствия законодательству о безопасности и качестве пищевых продуктов и кормов, здоровья и благополучия животных" должен "продвинуть Украину в евроинтеграционном направлении" и сделать систему регулирования и управления более приспособленной к глобальным требованиям.

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Заместитель министра отметила, что в соответствии с евроинтеграционными законами на предприятии должен оцениваться степень риска для каждого этапа. В соответствии с этим необходимо разработать план внеплановых проверок. Этот инструмент, по ее словам, придется возвращать, потому что бизнес, который работает честно, "требует от нас контроля".

Напомним, как сообщал УНН, по словам нардепа С.Тригубенко, прекратить расцвет фальсификата на рынке пищевых продуктов без рейдов и проверок невозможно.