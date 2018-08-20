Пасажирські перевезення: найбільше зростання за сім місяців демонструє авіація
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У січні–липні 2018 року пасажирооборот зріс на 5,3% порівняно із аналогічним періодом минулого року. Найбільше зростання за сім місяців демонструє авіаційний транспорт. Про це повідомили у Державній службі статистики України, передає УНН.
Зокрема, за даними Держстату, у січні—липні 2018 року усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 60,1 млрд. пас. км, що на 5,3% більше від обсягу січня—липня 2017 року.
Послугами пасажирського транспорту скористалося 2 млрд 636,2 млн пасажирів, або 98,1% від обсягу січня—липня 2017 року.
Найбільше зростання зафіксовано у сегменті авіаційного транспорту — на 17,1% та водному — 5,8%.
Нагадаємо, з 2019, 2020 та 2021 років в Україні буде запроваджено низку обмежень щодо використання автобусів для пасажирських перевезень.