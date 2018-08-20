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Пассажирские перевозки: наибольший рост за семь месяцев демонстрирует авиация

Киев • УНН

 • 11757 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. В январе-июле 2018 года пассажирооборот вырос на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший рост за семь месяцев демонстрируе авиационный транспорт. Об этом сообщили в Государственной службе статистики Украины, передает УНН.

Пассажирские перевозки: наибольший рост за семь месяцев демонстрирует авиация

В частности, по данным Госстата, в январе-июле 2018 года всеми видами транспорта выполнено пассажирооборот в объеме 60,1 млрд. пасс. км, что на 5,3% больше объема января-июля 2017 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 2 млрд 636,2 млн пассажиров, или 98,1% от объема января-июля 2017 года.

Наибольший рост зафиксирован в сегменте авиационного транспорта — на 17,1% и водного — 5,8%.

Напомним, с 2019, 2020 и 2021 в Украине будет введен ряд ограничений по использованию автобусов для пассажирских перевозок.

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