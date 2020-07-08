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Найбільше нових випадків COVID-19 виявили у Дарницькому районі столиці

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили у Дарницькому районі столиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 липня. УНН. За минулу добу найбільше випадків захворювання на COVID-19 у Києві виявили у Дарницькому районі - 20 випадків. Про це під час брифінгу у середу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

"Найбільше випадків захворювання (на COVID-19, - ред.) виявили в Дарницькому районі - 20, Дніпровському - 19 та в Деснянському районі - 16 випадків", - проінформував Кличко.

Він також повідомив, що у Києві збільшують кількість тестувань на COVID-19 і роблять їх у коротший термін.

"За останню добу в столиці зробили понад 4000 тестів методом ПЛР та ІФА. Зазначу, що з усієї кількості досліджених тестів інфікування виявляють у 4,5% людей", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, за минулу добу у Києві стався сплеск захворювання на COVID-19 - хворобу підтвердили у 114 людей.

Українські Національні Новини

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