Больше всего новых случаев COVID-19 обнаружили в Дарницком районе столицы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. За минувшие сутки больше всего случаев заболевания COVID-19 в Киеве обнаружили в Дарницком районе - 20 случаев. Об этом во время брифинга в среду сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Больше всего случаев заболевания (на COVID-19, - ред.) обнаружили в Дарницком районе - 20, Днепровском - 19 и в Деснянском районе - 16 случаев", - проинформировал Кличко.
Он также сообщил, что в Киеве увеличивают количество тестирований на COVID-19 и делают их в короткий срок.
"За последние сутки в столице сделали более 4000 тестов методом ПЦР и ИФА. Отмечу, что из всего количества исследованных тестов инфицирование обнаруживают у 4,5% людей", - отметил Кличко.
Напомним, за прошедшие сутки в Киеве произошел всплеск заболевания COVID-19 - болезнь подтвердили у 114 человек.