Больше всего новых случаев COVID-19 обнаружили в Дарницком районе столицы

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 36106 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 54156 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 109861 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 118825 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 122032 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 159638 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 118997 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 148160 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104741 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102965 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Больше всего новых случаев COVID-19 обнаружили в Дарницком районе столицы

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КИЕВ. 8 июля. УНН. За минувшие сутки больше всего случаев заболевания COVID-19 в Киеве обнаружили в Дарницком районе - 20 случаев. Об этом во время брифинга в среду сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"Больше всего случаев заболевания (на COVID-19, - ред.) обнаружили в Дарницком районе - 20, Днепровском - 19 и в Деснянском районе - 16 случаев", - проинформировал Кличко.

Он также сообщил, что в Киеве увеличивают количество тестирований на COVID-19 и делают их в короткий срок.

"За последние сутки в столице сделали более 4000 тестов методом ПЦР и ИФА. Отмечу, что из всего количества исследованных тестов инфицирование обнаруживают у 4,5% людей", - отметил Кличко.

Напомним, за прошедшие сутки в Киеве произошел всплеск заболевания COVID-19 - болезнь подтвердили у 114 человек.

Украинские Национальные Новости

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