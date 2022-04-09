Найбільша європейська нафтова компанія Shell Plc, незважаючи на публічну заяву про відмову від російської нафти, продовжує її купувати
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Найбільша європейська нафтова компанія Shell Plc, незважаючи на публічну заяву про відмову від російської нафти, продовжує її купувати, прикриваючись так званим змішуванням. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
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Справа в тому, щоб продати бочку, в якій лише 49,99% надходить з росії; в очах Shell, поки інші 50,01 відсотка надходять з іншого місця, нафтовий вантаж технічно не має російського походження.
Цей маневр лежить в основі зростаючого та непрозорого ринку змішаного російського дизельного палива та інших продуктів нафтопереробки, одного з багатьох, які використовують нафтові компанії та торговці сировинними ресурсами, щоб забезпечити надходження російської енергії до Європи, водночас задовольнивши громадську думку, яка вимагає покласти край субсидування військової машини путіна.
Інвестори люблять Fast-Fashion Shein — принаймні зараз. Оскільки Європа перестала застосовувати будь-які обмеження чи санкції до купівлі російської нафти, газу чи вугілля, продаж нової суміші є цілком законним. Якби Shell та інші повністю дотримувались європейських правил, вони могли б купувати вантажі на 100 відсотків російського походження.
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