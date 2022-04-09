Крупнейшая европейская нефтяная компания Shell Plc, несмотря на публичное заявление об отказе от российской нефти, продолжает ее покупать

Детали

Дело в том, чтобы продать бочку, в которой только 49,99% поступает из россии; в глазах Shell, пока остальные 50,01 процента поступают из другого места, нефтяной груз технически не имеет русского происхождения.

Этот маневр лежит в основе растущего и непрозрачного рынка смешанного российского дизельного топлива и других продуктов нефтепереработки, одного из многих, которые используют нефтяные компании и торговцы сырьевыми ресурсами, чтобы обеспечить поступление российской энергии в Европу, одновременно удовлетворив общественное мнение, которое требует положить конец субсидирования военной машины путина.

Инвесторы любят Fast-Fashion Shein - по крайней мере сейчас. Поскольку Европа перестала применять любые ограничения или санкции к покупке российской нефти, газа или угля, продажа новой смеси является вполне законным. Если бы Shell и другие полностью соблюдали европейские правила, они могли бы покупать грузы на 100 процентов российского происхождения.

Напомним

Президент: нужно внедрить полное энергетическое эмбарго на нефть, на газ из россии.