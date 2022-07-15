Найбільша європейська криптобіржа WhiteBIT продовжує глобальне масштабування та виходить на ринок Португалії

Наступною європейською країною, де WhiteBIT втілюватиме в життя свої стратегічні цілі, стала Португалія. Португальський ринок викликав зацікавленість криптобіржі через надзвичайно розвинену банківську сферу та IT-напрями, які там широко представлені.

Нещодавно СЕО компанії Володимир Носов здійснив робочий візит до Португальської Республіки та мав зустрічі зі співробітниками державних установ, місцевими політиками, регуляторами та представниками банківського сектору країни. Зокрема, Володимир Носов обговорив перспективи розвитку блокчейн-технологій із державним секретарем з питань цифровізації та модернізації адміністративного сектору Португалії доктором Маріу Філіпе Камполаргу. Уряд Португалії зацікавлений у тому, аби криптоіндустрія у країні стрімко розвивалася, для цього є потенціал. Тому державний сектор зацікавлений у системному діалозі з WhiteBIT, аби компанія ділилася своїм досвідом та експертизою в цій сфері.

Результатом візиту стало відкриття представництва WhiteBIT у Португалії. У компанії сподіваються, що вихід WhiteBIT на португальський ринок стане черговим поштовхом розвитку криптоіндустрії в цій країні. Топменеджмент криптобіржі знаходиться у процесі отримання фінансової ліцензії для реалізації нових португальських проєктів. Наразі в Португальській Республіці фахівці WhiteBIT збирають команду з місцевих однодумців у сфері маркетингу та Business Development Management. Також тривають активні перемовини з компаніями, що зацікавлені в розвитку технології блокчейн, адже WhiteBIT надає готове рішення для бізнесу (зокрема WhitePAY).

“Глобальна мета і місія нашої компанії — досягти масового впровадження технологій блокчейн і збільшити криптовалютну спільноту у світі. Майбутнє людства за цифровими технологіями, зокрема блокчейном. Це те, в що ми віримо і чого дотримуємося. Відкриття представництва в Португалії — це логічний крок розвитку не лише WhiteBIT, а й криптовалютної спільноти загалом. Португалія — країна, де розуміють перспективи, якими володіє криптовалюта. Тут є великий суспільний запит на блокчейн-технології. Є зацікавленість і підтримка з боку держави, банківського сектору, є умови для розвитку. Португалія сьогодні має всі шанси стати європейським центром, базою для міжнародних фінансових і технологічних компаній. Тому цілком логічно, що WhiteBIT відкриває своє представництво саме в Португалії”, — підкреслив Володимир Носов.

У Португалії майже 10% населення володіють криптовалютою, і з кожним роком цей показник збільшується. Країна створила привабливі для інвесторів умови і має намір розвивати блокчейн-індустрію в майбутньому. Представництво WhiteBIT у Португалії стало п’ятим регіоном ринкової експансії — після Іспанії, Грузії, Туреччини та Австралії.

“Ми прагнемо робити криптовалюту доступною, надаючи нашим користувачам безпечну і просту в застосуванні платформу. За рік активна аудиторія WhiteBIT зросла у 20 разів, і сьогодні становить майже 2,5 млн користувачів. Ми віримо, що сучасні і передові технології, які ми використовуємо, сприятимуть збільшенню криптовалютної спільноти в усьому світі. І ми над цим наполегливо працюємо”, — наголосив СЕО WhiteBIT.

Довідка: WhiteBIT — найбільша криптовалютна біржа Європи. Відповідає всім вимогам KYC та AML. Входить у топ-2 бірж світу з безпеки на підставі незалежного аудиту Hacken та має рейтинг ААА. Команда WhiteBIT об'єднує 500+ учасників.