Крупнейшая европейская криптобиржа WhiteBIT продолжает глобальное масштабирование и выходит на рынок Португалии

Следующей европейской страной, где WhiteBIT будет претворять в жизнь свои стратегические цели, стала Португалия. Португальский рынок вызвал интерес криптобиржи из-за чрезвычайно развитой банковской сферы и IT-направлений, которые там широко представлены.

Недавно СЕО компании Владимир Носов совершил рабочий визит в Португальскую Республику и встречался с сотрудниками государственных учреждений, местными политиками, регуляторами и представителями банковского сектора страны. В частности, Владимир Носов обсудил перспективы развития блокчейн-технологий с государственным секретарем по цифровизации и модернизации административного сектора Португалии доктором Мариу Филиппе Камполаргу. Правительство Португалии заинтересовано в том, чтобы криптоиндустрия в стране стремительно развивалась, для этого есть потенциал. Поэтому государственный сектор заинтересован в системном диалоге с WhiteBIT, чтобы компания делилась своим опытом и экспертизой в этой сфере.

Результатом визита стало открытие представительства WhiteBIT в Португалии. В компании надеются, что выход WhiteBIT на португальский рынок станет очередным толчком к развитию криптоиндустрии в этой стране. Топ-менеджмент криптобиржи находится в процессе получения финансовой лицензии для реализации новых португальских проектов. В настоящее время в Португальской Республике специалисты WhiteBIT собирают команду из местных единомышленников в сфере маркетинга и Business Development Management. Также продолжаются активные переговоры с компаниями, заинтересованными в развитии технологии блокчейна, ведь WhiteBIT предоставляет готовое решение для бизнеса (в частности WhitePAY).

“Глобальная цель и миссия нашей компании — достичь массового внедрения технологий блокчейн и увеличить криптовалютное сообщество в мире. Будущее человечества за цифровыми технологиями, в том числе блокчейном. Это то, во что мы верим и что соблюдаем. Открытие представительства в Португалии — это логический шаг развития не только WhiteBIT, но и криптовалютного сообщества в целом. Португалия — страна, где понимают перспективы, которыми владеет криптовалюта. Здесь большой общественный запрос на блокчейн-технологии. Есть интерес и поддержка со стороны государства, банковского сектора, есть условия для развития. У Португалии сегодня есть все шансы стать европейским центром, базой для международных финансовых и технологических компаний. Поэтому вполне логично, что WhiteBIT открывает свое представительство именно в Португалии”, — подчеркнул Владимир Носов.

В Португалии почти 10% населения обладают криптовалютой, и с каждым годом этот показатель увеличивается. Страна создала привлекательные для инвесторов условия и намерена развивать блокчейн-индустрию в будущем. Представительство WhiteBIT в Португалии стало пятым регионом рыночной экспансии — после Испании, Грузии, Турции и Австралии.

“Мы стремимся сделать криптовалюту доступной, предоставляя нашим пользователям безопасную и простую в применении платформу. За год активная аудитория WhiteBIT выросла в 20 раз и сегодня составляет почти 2,5 млн пользователей. Мы верим, что современные и передовые технологии, которые мы используем, будут способствовать увеличению криптовалютного сообщества по всему миру. И мы над этим упорно работаем”, — подчеркнул СЕО WhiteBIT.

Справка: WhiteBIT— крупнейшая криптовалютная биржа Европы. Соответствует всем требованиям KYC и AML. Входит в топ-2 бирж мира по безопасности на основании независимого аудита Hacken и имеет рейтинг ААА. Команда WhiteBIT объединяет 500 участников.