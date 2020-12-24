Найбільш титулований клуб України з баскетболу змінив тренера

Відроджений клуб припинив співпрацю зі штабом іменитого литовця Вальдемараса Хомічюса. Його колишній асистент Леонід Яйло отримав призначення головного наставника.

Вже за декілька днів Яйло готуватиме десятиразових чемпіонів України до наступних зустрічей Суперліги у якості головного тренера.

Примітно, що під керівництвом Хомічюса “Будівельник” в 11 матчах Суперліги здобув 4 перемоги та зазнав 7 поразок.

Додамо, “Будівельник” вигравав найбільшу кількість титулів у чемпіонаті України (10).