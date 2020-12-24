Самый титулованный клуб Украины по баскетболу сменил тренера
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Киевский БК “Будивельник” сообщил об изменении на мостике главного тренера команды, информирует УНН со ссылкой на страницу клуба в Facebook.
Возрожденный клуб прекратил сотрудничество со штабом именитого литовца Вальдемарас Хомичюса. Его бывший ассистент Леонид Яйло получил назначение главного наставника.
Уже через несколько дней Яйло будет готовить десятикратных чемпионов Украины к следующим встречам Суперлиги в качестве главного тренера.
Примечательно, что под руководством Хомичюса "Будивельник" в 11 матчах Суперлиги получил 4 победы и потерпел 7 поражений.
Добавим, "Будивельник" выигрывал наибольшее количество титулов в чемпионате Украины (10).