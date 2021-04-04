Найбагатший штат Індії запроваджує нові обмеження через COVID-19

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Відтак, з понеділка будуть закриті торговельні центри, кінозали, бари та ресторани, а у вихідні дні на мешканців штату очікує повний локдаун, заявив Наваб Малік журналістам після засідання уряду.

Випадки коронавірусу продовжують швидко зростати в Індії, і в неділю кількість нових випадків інфекції наблизилася до максимуму, головним чином через інфікування у Махараштрі, де знаходиться фінансова столиця країни - Мумбаї.

За даними федерального міністерства охорони здоров’я, станом на ранок неділі у країні зафіксовано 93 249 нових випадків захворювання. Більш ніж половина з них припадає на Махараштру з рекордними 49 447 новими випадками.

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Нагадаємо, Індія призупинила експорт вакцини AstraZeneca. Інші країни не зможуть її отримати до тих пір, поки населення Індії не буде вакциновано. При цьому влада Індії дозволила з 1 квітня вакцинацію всіх жителів країни старше 45 років.