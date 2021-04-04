Самый богатый штат Индии вводит новые ограничения из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Самый богатый штат Индии Махараштра сообщил о введении с 5 апреля жестких карантинных ограничений. В регионе наблюдается стремительный рост количества случаев COVID-19. Об этом заявил министр штата Наваб Малик, передает Reuters, пишет УНН.
Детали
Следовательно, с понедельника будут закрыты торговые центры, кинотеатры, бары и рестораны, а в выходные дни жителей штата ожидает полный локдаун, заявил Наваб Малик журналистам после заседания правительства.
Случаи коронавируса продолжают быстро расти в Индии, и в воскресенье количество новых случаев инфекции приблизилось к максимуму, главным образом из-за инфицирования в Махараштре, где находится финансовая столица страны - Мумбаи.
По данным федерального министерства здравоохранения, по состоянию на утро воскресенья в стране зафиксировано 93 249 новых случаев заболевания. Более половины из них приходится на Махараштру с рекордными 49 447 новыми случаями.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Reuters: ЕС обратился к Индии с просьбой поставить 10 млн доз вакцины Covishield
Напомним, Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca. Другие страны не смогут ее получить до тех пор, пока население Индии не будет вакцинировано. При этом власти Индии разрешили с 1 апреля вакцинацию всех жителей страны старше 45 лет.