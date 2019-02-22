Найавторітетніший довідник з німецького правопису став писати Kyjiw замість Kiew

"Це скрін-шот зі словника Duden. Duden є найавторитетнішим довідником з правопису німецької мови. Раніше, на жаль, у цьому словнику назва української столиці подавалася лише через російську транскрипцію. А от тепер маємо всі підстави на повну силу запускати кампанію #KyjiwKeinKiew (Київ не Киев) у німецькомовних країнах. Мова – категорія, що постійно розвивається, маємо цим скористатися", написав у себе на сторінці Клімкін.

Міністр закликав українців та друзів України в німецькомовному просторі долучитися до зусиль наших дипустанов та підтримати тренд правильного вживання українських географічних назв.

"Відлітаючи з віденського, берлінського чи мюнхенського аеропорту до Києва, ще приємніше буде повертатися на Батьківщину, якщо пункт призначення наші німецькомовні друзі позначатимуть так, як його вимовляємо ми. Давайте разом долати лінгвістичну несправедливість стосовно української мови", закликав очільник МЗС.

Він сподівається, що, першими до акції приєднаються посольства Німеччини та Австрії в Києві.

Нагадаємо, один з найбільших банків у Європі – австрійський Райфайзен Банк - змінив написання назви столиці України англійською – Kyiv, а не Kiev.