Навколо закону про референдум існує багато ризиків - Разумков
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Спікер парламенту України Дмитро Разумков заявив, що законопроект про народовладдя оточує багато ризиків, тому навколо нього йде ювелірна робота. Про це Разумков сказав під час інтерв’ю в етері телеканалу “Україна”, передає УНН.
Він зазначив, що за цей напрям відповідає віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук.
“Я сподіваюсь, що найближчим часом ми зможемо вже отримувати перші закони з так званого „пакету про народовладдя“... це і закон про референдум, як загальнонаціональний, так і місцеві референдуми, закони про „ре-колли“, тобто відкликання народних депутатів і не лише народних депутатів”, — сказав Разумков, та вніс до цього переліку, зокрема, закони про “народне вето”.
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На питання ведучого, коли можна чекати цей пакет законопроектів, Разумков відповів що навколо цього законопроекту існує багато ризиків.
“В цьому напрямку (напрямку закону про референдум — ред.) не можу сказати, що є „турбо-режим“. Тут навпаки йде ювелірна робота”, — зазначив Разумков.
Нагадаємо, раніше Разумков прокоментував відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука як “політичний жест”.