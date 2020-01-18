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Навколо закону про референдум існує багато ризиків - Разумков

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Спікер парламенту України Дмитро Разумков заявив, що законопроект про народовладдя оточує багато ризиків, тому навколо нього йде ювелірна робота. Про це Разумков сказав під час інтерв’ю в етері телеканалу “Україна”, передає УНН.

Навколо закону про референдум існує багато ризиків - Разумков

Він зазначив, що за цей напрям відповідає віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук.

“Я сподіваюсь, що найближчим часом ми зможемо вже отримувати перші закони з так званого „пакету про народовладдя“... це і закон про референдум, як загальнонаціональний, так і місцеві референдуми, закони про „ре-колли“, тобто відкликання народних депутатів і не лише народних депутатів”, — сказав Разумков, та вніс до цього переліку, зокрема, закони про “народне вето”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Разумков розповів про законопроекти щодо народовладдя, які розробляються у ВР

На питання ведучого, коли можна чекати цей пакет законопроектів, Разумков відповів що навколо цього законопроекту існує багато ризиків.

“В цьому напрямку (напрямку закону про референдум — ред.) не можу сказати, що є „турбо-режим“. Тут навпаки йде ювелірна робота”, — зазначив Разумков.

Нагадаємо, раніше Разумков прокоментував відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука як “політичний жест”.

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