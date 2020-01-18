Вокруг закона о референдуме существует много рисков - Разумков
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Спикер парламента Украины Дмитрий Разумков заявил, что законопроект о народовластии окружает много рисков, поэтому вокруг него идет ювелирная работа. Об этом Разумков сказал во время интервью в эфире телеканала “Украина”, передает УНН.
Он отметил, что за это направление отвечает вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.
“Я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем уже получать первые законы так называемого „пакета о народовластии“... это и закон о референдуме, как общенациональных, так и местных референдумов, законы о „ре-колле“, то есть об отзыве народных депутатов и не только народных депутатов”, — сказал Разумков, и внес в этот перечень, в частности, законы про “народное вето”.
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На вопрос ведущего, когда можно ожидать этот пакет законопроектов, Разумков ответил что вокруг этого законопроекта существует много рисков.
“В этом направлении (направлении закона о референдуме — ред) не могу сказать, что есть „турбо-режим“. Здесь наоборот идет ювелирная работа”, — отметил Разумков.
Напомним, ранее Разумков прокомментировал отставку премьер-министра Алексея Гончарука как “политический жест”.