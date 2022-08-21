Навколо атомної станції не має бути військових дій. Крапка, – міністерка енергетики США
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Мінітерка енергетики США Дженніфер Ґренголм в ексклюзивному інтервʼю Голосу Америки заявила, що навколо атомної станції не має бути військових дій. Про це повідомляє УНН.
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“Ми дуже уважно стежимо за ситуацією. У регіоні є датчики, за якими спостерігають наші вчені. Ми рішуче засуджуємо те, що зробила росія“, - наголосила міністр.
Ґренголм наголосила, що буде успіхом, якщо повернути станцію українській владі. Також міністерка сказала, що вчені США не бачать ознак радіологічного забруднення на території Запорізької АЕС.
Нагадаємо
Зеленський повідомив, що українські дипломати, партнери, представники ООН і МАГАТЕ опрацьовують деталі місії, яка буде спрямована до Запорізької АЕС.