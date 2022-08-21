Вокруг атомной станции не должно быть военных действий. Точка, – министерша энергетики США

Цитата

“Мы очень внимательно следим за ситуацией. В регионе есть датчики, за которыми наблюдают наши учёные. Мы решительно осуждаем то, что сделала россия“, - подчеркнула министр.

Гренголм подчеркнула, что будет успехом, если вернуть станцию ​​украинским властям. Также министерша сказала, что ученые США не видят признаков радиологического загрязнения на территории Запорожской АЭС.

Напомним

Зеленский сообщил, что украинские дипломаты, партнеры, представители ООН и МАГАТЭ прорабатывают детали миссии, которая будет направлена ​​в Запорожскую АЭС.