Вокруг атомной станции не должно быть военных действий. Точка, – министерша энергетики США
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Минитер энергетики США Дженнифер Гренголм в эксклюзивном интервью Голосу Америки заявила, что вокруг атомной станции не должно быть военных действий. Об этом сообщает УНН.
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“Мы очень внимательно следим за ситуацией. В регионе есть датчики, за которыми наблюдают наши учёные. Мы решительно осуждаем то, что сделала россия“, - подчеркнула министр.
Гренголм подчеркнула, что будет успехом, если вернуть станцию украинским властям. Также министерша сказала, что ученые США не видят признаков радиологического загрязнения на территории Запорожской АЭС.
Напомним
Зеленский сообщил, что украинские дипломаты, партнеры, представители ООН и МАГАТЭ прорабатывают детали миссии, которая будет направлена в Запорожскую АЭС.