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Навесні в Україні подорожчають усі без винятку продукти харчування – експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Підвищення цін на електроенергію спровокує подорожчання усіх без винятку товарів та послуг. Про це у коментарі УНН розповів економічний експерт Андрій Новак.

“Подорожчання будь-яких енергоресурсів, особливо електроенергії, тягне за собою ланцюгову реакцію підвищення цін на всі без винятку товари і послуги. Тому що енергоресурси, особливо електроенергія, є обов’язковою складовою собівартості виготовлення будь-яких товарів і послуг”, — пояснив експерт.

А.Новак додав, що вартість кожного продукту харчування зростатиме індивідуально.

“Величина підвищення вартості продуктів харчування по кожній товарній групі залежить від того, яку частку займає електроенергія у структурі собівартості виготовлення конкретного продукту”, — зазначив економіст.

Одними з найбільших споживачів електроенергії є птахофабрики, зазначив економічний експерт Олександр Охріменко, коментуючи подорожчання цін на м’ясні продукти.

“Там (на птахофабриках — ред.) споживання йде досить не маленьке, ціни на енергоносії на місці не стоять, що прямо відбивається на вартості продукту”, — сказав він.

Лише один фактор подорожчання електроенергії може спровокувати зростання цін на курятину на 1-2 гривні, повідомляють у профільній Асоціації.

“Якщо спиратися на прогнози НКРЕКП, якщо електроенергія протягом року подорожчає десь на 15-16%, то водночас протягом року вартість кілограму курятини зросте на 1-1,20 грн”, — повідомив генеральний директор Асоціації “Союз птахівників України” Сергій Карпенко.

Нагадаємо, навесні “Київобленерго” перейде на нові тарифи.

Раніше УНН повідомляв, що, за прогнозами експертів, у 2018 році найбільше подорожчають овочі та м’ясо.

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