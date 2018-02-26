Весной в Украине подорожают все без исключения продукты питания - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Повышение цен на электроэнергию спровоцирует подорожание всех без исключения товаров и услуг. Об этом в комментарии УНН рассказал экономический эксперт Андрей Новак.
“Подорожание любых энергоресурсов, особенно электроэнергии, влечет за собой цепную реакцию повышения цен на все без исключения товары и услуги. Потому что энергоресурсы, особенно электроэнергия, является обязательной составляющей себестоимости изготовления любых товаров и услуг”, — пояснил эксперт.
А.Новак добавил, что стоимость каждого продукта питания будет расти индивидуально.
“Величина повышения стоимости продуктов питания по каждой товарной группе зависит от того, какую долю занимает электроэнергия в структуре себестоимости изготовления конкретного продукта”, — отметил экономист.
Одними из крупнейших потребителей электроэнергии является птицефабрики, отметил экономический эксперт Александр Охрименко, комментируя подорожание цен на мясные продукты.
“Там (на птицефабриках — ред.) потребление идет довольно не маленькое, цены на энергоносители на месте не стоят, что прямо отражается на стоимости продукта”, — сказал он.
Только один фактор подорожания электроэнергии может спровоцировать рост цен на курятину на 1-2 гривны, сообщают в профильной Ассоциации.
“Если опираться на прогнозы НКРЭКУ, если электроэнергия в течение года подорожает где-то на 15-16%, то в то же время в течение года стоимость килограмма курятины вырастет на 1-1,20 грн”, — сообщил генеральный директор Ассоциации “Союз птицеводов Украины” Сергей Карпенко.
Напомним, весной “Киевоблэнерго” перейдет на новые тарифы.
Ранее УНН сообщал, что, по прогнозам экспертов, в 2018 году больше всего подорожают овощи и мясо.