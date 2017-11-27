Навчання з танкових стрільб пройшли у зоні відведення озброєння ЗСУ

"Інтенсивне поєднання теорії із практичним відпрацюванням комплексної вправи в останній день тижневого тренінгу забезпечує тренування психологічної стійкості, злагодженість та навченість особового складу, підвищує виживання екіпажів і техніки у реальному бою", - сказав керівник навчальних зборів, заступник командира 1-ої окремої танкової Сіверської бригади підполковник Євген Межевікін.

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Під час занять танкісти відпрацювали стрільбу прямим наведенням штатним снарядом із місця та в русі, ведення оборонного бою, тренування техніки парного виходу машин із бою під ворожим обстрілом, виклик вогневої підтримки, водіння бойових машин, визначення відстані та розпізнавання цілі та організації взаємодії підрозділів у швидкозмінній ситуації бою.

За даними відомства, танкісти постійно вдосконалюють свою майстерність, адже за будь-якої погоди танкові підрозділи ЗСУ мають бути готовими до виконання покладених на них завдань.