Учения по танковым стрельбам прошли в зоне отвода вооружения ВСУ

"Интенсивное сочетание теории с практической отработкой комплексного упражнения в последний день недельного тренинга обеспечивает тренировку психологической устойчивости, слаженность и обученность личного состава, повышает выживаемость экипажей и техники в реальном бою", - сказал руководитель учебных сборов, заместитель командира первой отдельной танковой Северской бригады подполковник Евгений Межевикин.

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Во время занятий танкисты отработали стрельбу прямой наводкой штатным снарядом с места и в движении, ведение оборонительного боя, тренировку техники парного выхода машин из боя под вражеским обстрелом, вызов огневой поддержки, вождение боевых машин, определение расстояния и распознавание цели и организацию взаимодействия подразделений в быстро меняющейся ситуации боя.

По данным ведомства, танкисты постоянно совершенствуют свое мастерство, ведь при любой погоде танковые подразделения ВСУ должны быть готовы к выполнению возложенных на них задач.