Навчання Високомобільних десантних військ розпочались на Львівщині

“Я гордий тим, що наступні 55 днів проведу з такою славетною бригадою. Слава Україні!”- керівник “Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки — Україна” (JMTG-U) полковник ЗС США Девід Джордан.

Впродовж наступних 55 днів кваліфікований військовий вишкіл за участі іноземних військових фахівців у МЦМБ проходитимуть бійці одного з легендарних з’єднань ЗС України, чимало з яких відзначились в зоні АТО, зокрема під час оборони Донецького аеропорту. Традиційно підготовка передбачає декілька етапів, починаючи з індивідуального навчання вояків. На завершальному етапі — бойове злагодження всього батальйону.

До підготовки підрозділів ЗС України залучені військовослужбовці ЗС США, Канади, Литовської Республіки, Польщі, Великобританії та Данії. Іноземні інструктори вчать українських військовослужбовців діям в різних умовах бою, ефективно використовувати наявні вогневі засоби, вчасно та ефективно евакуйовувати поранених з поля бою та надавати їм невідкладну медичну допомогу тощо. Окрім того, значна увага приділяється наданню необхідних управлінських та лідерських навичок командирам різних ланок. За основу тут взяті стандарти армії Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Нагадаємо, 22 квітня миколаївські десантники розпочинають комплексне навчання під керівництвом міжнародних інструкторів.