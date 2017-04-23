Обучение высокомобильных десантных войск начались на Львовщине

“Я горд тем, что следующие 55 дней проведу с такой славной бригадой. Слава Украине! ”- руководитель" Объединенной многонациональной группы по подготовке — Украина "(JMTG-U) полковник ВС США Дэвид Джордан.

В течение следующих 55 дней квалифицированный военную подготовку при участии иностранных военных специалистов в МЦМБ проходить бойцы одного из легендарных соединений ВС Украины, многие из которых отличились в зоне АТО, в частности при обороне Донецкого аэропорта. Традиционно подготовка предусматривает несколько этапов, начиная с индивидуального обучения солдат. На завершающем этапе — боевое слаживание всего батальона.

К подготовке подразделений ВС Украины привлечены военнослужащие ВС США, Канады, Литовской Республики, Польши, Великобритании и Дании. Иностранные инструкторы учат украинских военнослужащих действиям в различных условиях боя, эффективно использовать имеющиеся огневые средства, своевременно и эффективно эвакуировать раненых с поля боя и оказывать им неотложную медицинскую помощь и тому подобное. Кроме того, значительное внимание уделяется предоставлению необходимых управленческих и лидерских навыков командиров различных звеньев. За основу здесь взяты стандарты армии Североатлантического альянса (НАТО).

Напомним, 22 апреля Николаевские десантники начинают комплексное обучение под руководством международных инструкторов.