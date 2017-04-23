Обучение высокомобильных десантных войск начались на Львовщине

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 27008 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 91497 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 146924 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112985 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114266 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111136 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103244 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106698 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103300 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151339 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Обучение высокомобильных десантных войск начались на Львовщине

Обучение высокомобильных десантных войск начались на Львовщине

Киев  •  УНН

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск торжественно начали подготовку батальона одной из бригад высокомобильных десантных войск ВС Украины. Об этом сообщили в пресс-службе на свой им. гетмана Петра Сагайдачного, передает УНН.

“Я горд тем, что следующие 55 дней проведу с такой славной бригадой. Слава Украине! ”- руководитель" Объединенной многонациональной группы по подготовке — Украина "(JMTG-U) полковник ВС США Дэвид Джордан.

В течение следующих 55 дней квалифицированный военную подготовку при участии иностранных военных специалистов в МЦМБ проходить бойцы одного из легендарных соединений ВС Украины, многие из которых отличились в зоне АТО, в частности при обороне Донецкого аэропорта. Традиционно подготовка предусматривает несколько этапов, начиная с индивидуального обучения солдат. На завершающем этапе — боевое слаживание всего батальона.

К подготовке подразделений ВС Украины привлечены военнослужащие ВС США, Канады, Литовской Республики, Польши, Великобритании и Дании. Иностранные инструкторы учат украинских военнослужащих действиям в различных условиях боя, эффективно использовать имеющиеся огневые средства, своевременно и эффективно эвакуировать раненых с поля боя и оказывать им неотложную медицинскую помощь и тому подобное. Кроме того, значительное внимание уделяется предоставлению необходимых управленческих и лидерских навыков командиров различных звеньев. За основу здесь взяты стандарты армии Североатлантического альянса (НАТО).

Напомним, 22 апреля Николаевские десантники начинают комплексное обучение под руководством международных инструкторов.

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