Навчальний центр Сил спеціальних операцій має закласти основу циклічної підготовки фахівців – В.Муженко

За словами генерала армії України Віктора Муженка, навчальний центр Сил спеціальних операцій ЗС України, що створений минулого року, має закласти основу циклічної підготовки фахівців ССО. Структура базового курсу підготовки має врахувати персоніфікацію відповідальності інструктора за підготовку спеціаліста ССО. Лише за таких умов із навчального центра випускатимуться "універсальні солдати".

Важливість набуття бойових спроможностей Силами спецоперацій ЗС України обумовлює значення усіх складових підготовки спеціаліста: у відборі, навчанні, селекції, перепідготовці та перерозподілі.

"Основним акцентом підготовки спецпризначенців має бути готовність підрозділів до виконання завдань", - наголосив начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України.

Він також визначив три ключових завдання на 2017 рік.

Перше – створення своєї гнучкої та ефективної системи підготовки від окремого солдата до підрозділу ССО. Друге – набуття повних бойових спроможностей підрозділами та до кінця навчального року. Третє – нарощування навчально-матеріальної бази та завершення другого етапу розбудови навчально-тренувального центру сил спеціальних операцій.

Терміни фінансування робіт із вдосконалення матеріально-технічної бази підготовки військ ССО начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал армії України Віктор Муженко тримає на особистому контролі.

Як повідомляв УНН, під час візиту до в/ч 2336 (3-й полк) у Кропивницькому 4 листопада, міністр оборони України Степан Полторак заявив про те, що фінансування військових частин ССО збільшиться у 6 разів.