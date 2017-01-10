Учебный центр Сил специальных операций должен заложить основу циклической подготовки специалистов - В.Муженко
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Создание собственной эффективной системы подготовки воинов Сил специальных операций должно заложить основу циклической подготовки специалистов УСН, что позволит выпускать "универсальных солдат". Об этом рассказал начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал армии Украины Виктор Муженко в ходе рабочего совещания с руководящим составом ССО Вооруженных Сил Украины, передает УНН со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ в Facebook.
По словам генерала армии Украины Виктора Муженко, учебный центр Сил специальных операций ВС Украины, созданный в прошлом году, должен заложить основу циклической подготовки специалистов УСН. Структура базового курса подготовки должна учесть персонификацию ответственности инструктора за подготовку специалиста УСН. Только при таких условиях с учебного центра будут выпускаться "универсальные солдаты".
Важность приобретения боевых возможностей Силами спецопераций ВС Украины обусловливает значение всех составляющих подготовки специалиста: в отборе, обучении, селекции, переподготовке и перераспределении.
"Основным акцентом подготовки спецназовцев должна быть готовность подразделений к выполнению задач", - подчеркнул начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины.
Он также определил три ключевых задачи на 2017 год.
Первое - создание своей гибкой и эффективной системы подготовки от отдельного солдата в подразделение ССО. Второе - приобретение полных боевых возможностей подразделениями и до конца учебного года. Третье - наращивание учебно-материальной базы и завершение второго этапа развития учебно-тренировочного центра сил специальных операций.
Сроки финансирования работ по совершенствованию материально-технической базы подготовки войск УСН начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал армии Украины Виктор Муженко держит на личном контроле.
Как сообщал УНН, во время визита в в/ч 2336 (3-й полк) в Кропивницком 4 ноября, министр обороны Украины Степан Полторак заявил о том, что финансирование военных частей ССО увеличится в 6 раз.