Навчання під час війни: поліція порадила, як зібрати "тривожний наплічник" школяра

Цитата

"Незабаром українські школярі повернуться за парти - онлайн або офлайн. Якщо ваша дитина навчатиметься офлайн, то під час можливої евакуації чи спуску до укриття, вона братиме з собою наплічник", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Речі, які мають бути у наплічнику школяра:



пляшка чистої води;



поживні батончики, снеки;



нотатка від батьків, у якій вказано ПІБ дитини, контактні дані батьків та ближніх родичів (імена, телефони, адреси);



телефон (за можливості) + зарядний пристрій + павербанк;



індивідуальний набір необхідних ліків (запас на кілька днів);



комплект змінної білизни та одягу;



улюблена іграшка або річ;



все інше (їжа, вода, засоби гігієни, ковдри, ліхтарики, універсальна аптечка тощо).



"Важливо не перевантажувати наплічник школяра та зберігати у школі те, що дозволяє адміністрація", - зазначили у поліції.

Доповнення

Приблизно 50% шкіл в Україні облаштовано укриттями.