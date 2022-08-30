Навчання під час війни: поліція порадила, як зібрати "тривожний наплічник" школяра
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Патрульна поліція повідомила, що потрібно покласти у "тривожний наплічник" школяра, який він братиме із собою в укриття, пише УНН із посиланням на Telegram відомства.
Цитата
"Незабаром українські школярі повернуться за парти - онлайн або офлайн. Якщо ваша дитина навчатиметься офлайн, то під час можливої евакуації чи спуску до укриття, вона братиме з собою наплічник", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Речі, які мають бути у наплічнику школяра:
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- пляшка чистої води;
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- поживні батончики, снеки;
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- нотатка від батьків, у якій вказано ПІБ дитини, контактні дані батьків та ближніх родичів (імена, телефони, адреси);
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- телефон (за можливості) + зарядний пристрій + павербанк;
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- індивідуальний набір необхідних ліків (запас на кілька днів);
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- комплект змінної білизни та одягу;
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- улюблена іграшка або річ;
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- все інше (їжа, вода, засоби гігієни, ковдри, ліхтарики, універсальна аптечка тощо).
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"Важливо не перевантажувати наплічник школяра та зберігати у школі те, що дозволяє адміністрація", - зазначили у поліції.
Доповнення
Приблизно 50% шкіл в Україні облаштовано укриттями.