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Учеба во время войны: полиция посоветовала, как собрать "тревожный рюкзак" школьника

Киев • УНН

 • 181004 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Патрульная полиция сообщила, что нужно положить в "тревожный рюкзак" школьника, который он будет брать с собой в укрытие, пишет УНН со ссылкой на Telegram ведомства.

Учеба во время войны: полиция посоветовала, как собрать "тревожный рюкзак" школьника

Цитата

"Вскоре украинские школьники вернутся за парты – онлайн или офлайн. Если ваш ребенок будет учиться офлайн, то во время возможной эвакуации или спуска в укрытие, он будет брать с собой рюкзак", – говорится в сообщении.

Детали 

Вещи, которые должны быть в рюкзаке школьника:

  • бутылка чистой воды;
  • питательные батончики, снеки;
  • заметка от родителей, в которой указаны ФИО ребенка, контактные данные родителей и ближних родственников (имена, телефоны, адреса);
  • телефон (по возможности) + зарядное устройство + павербанк;
  • индивидуальный набор необходимых лекарств (запас на несколько дней);
  • комплект сменного белья и одежды;
  • любимая игрушка или вещь;
  • все остальное (пища, вода, средства гигиены, одеяла, фонарики, универсальная аптечка и т.д.).

"Важно не перегружать рюкзак школьника и хранить в школе то, что позволяет администрация", - отметили в полиции.

Дополнение

Приблизительно 50% школ в Украине обустроены укрытиями.

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