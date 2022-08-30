Учеба во время войны: полиция посоветовала, как собрать "тревожный рюкзак" школьника
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Патрульная полиция сообщила, что нужно положить в "тревожный рюкзак" школьника, который он будет брать с собой в укрытие, пишет УНН со ссылкой на Telegram ведомства.
Цитата
"Вскоре украинские школьники вернутся за парты – онлайн или офлайн. Если ваш ребенок будет учиться офлайн, то во время возможной эвакуации или спуска в укрытие, он будет брать с собой рюкзак", – говорится в сообщении.
Детали
Вещи, которые должны быть в рюкзаке школьника:
-
- бутылка чистой воды;
-
- питательные батончики, снеки;
-
- заметка от родителей, в которой указаны ФИО ребенка, контактные данные родителей и ближних родственников (имена, телефоны, адреса);
-
- телефон (по возможности) + зарядное устройство + павербанк;
-
- индивидуальный набор необходимых лекарств (запас на несколько дней);
-
- комплект сменного белья и одежды;
-
- любимая игрушка или вещь;
-
- все остальное (пища, вода, средства гигиены, одеяла, фонарики, универсальная аптечка и т.д.).
-
"Важно не перегружать рюкзак школьника и хранить в школе то, что позволяет администрация", - отметили в полиции.
Дополнение
Приблизительно 50% школ в Украине обустроены укрытиями.