Учеба во время войны: полиция посоветовала, как собрать "тревожный рюкзак" школьника

Цитата

"Вскоре украинские школьники вернутся за парты – онлайн или офлайн. Если ваш ребенок будет учиться офлайн, то во время возможной эвакуации или спуска в укрытие, он будет брать с собой рюкзак", – говорится в сообщении.

Детали

Вещи, которые должны быть в рюкзаке школьника:



бутылка чистой воды;



питательные батончики, снеки;



заметка от родителей, в которой указаны ФИО ребенка, контактные данные родителей и ближних родственников (имена, телефоны, адреса);



телефон (по возможности) + зарядное устройство + павербанк;



индивидуальный набор необходимых лекарств (запас на несколько дней);



комплект сменного белья и одежды;



любимая игрушка или вещь;



все остальное (пища, вода, средства гигиены, одеяла, фонарики, универсальная аптечка и т.д.).



"Важно не перегружать рюкзак школьника и хранить в школе то, что позволяет администрация", - отметили в полиции.

Дополнение

Приблизительно 50% школ в Украине обустроены укрытиями.