Навчальний процес відновили у Запорізьких школах

Як розповіли кореспонденту УНН у департаменті освіти та науки Запорізької міської ради, територіальні відділи освіти кожного дня будуть моніторити температурний режим та відвідуваність шкіл учнями.

Сьогодні у школах міста температура складала від 10 градусів (у бібліотеках та інших технічних приміщеннях) до 23 (у навчальних класах). Відсутні були лише 9,6 % від загальної кількості учнів.

Також, керівництву шкіл надано повноваження скорочувати уроки при попередженні батьків та територіальних відділів. Сьогодні у деяких запорізьких школах були скорочені уроки, вони тривали від 20 до 35 хвилин. Декілька разів на урок вчителі з учнями робили, так звані фізкульт-паузи.

У департаменті повідомили, що будуть слідкувати за температурним режимом до того моменти, поки настануть сприятливі погодні умови.

Нагадаємо, за розпорядженням міського голови, навчальні процеси у дошкільних та шкільних навчальних закладах міста були призупинені з 20 по 24 квітня включно.